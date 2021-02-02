Число преступлений с банковскими картами выросло в пять раз Фото: Александр ГЛУЗ

Число преступлений с банковскими картами по итогам 2020 года выросло в 5,5 раз. В МВД зафиксировали 190,2 тысячи незаконных фактов, большинство из которых совершено с помощью интернета и мобильной связи.

Всего за год количество преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий достигло 510,4 тыс. Для сравнения за 2019 год этот показатель был на 73,4% меньше.

Из общего числа зарегистрированных преступлений 410,5 тыс. пришлось на кражи и мошенничества. К банковским картам во время пандемии у злоумышленников особый интерес.

Регионы, где чаще покушаются на банковские карты:

Санкт-Петербург + 780,6%,

Ингушетия +167,5%,

Ленинградская область + 142,8%,

Севастополь +134,6%,

Москва + 132%.

Наименьшие темпы прироста отмечены в Ненецком АО, Магаданской области и республиках Коми, Карачаево-Черкесия и Адыгея.

В пресс-службе Центробанка «Известиям» подтвердили, что число операций без согласия клиента существенно выросло. За первое полугодие 2020-го общий объем таких операций составил 4 млрд рублей. Банки смогли вернуть клиентам только 485 млн рублей. По инициативе ЦБ было заблокировано свыше 9,7 тысяч мошеннических номеров телефонов – это почти в четыре раза, чем годом ранее.

Ранее российские банки придумали новые методы, чтобы защитить своих клиентов от злоумышленников. кредитные учреждения стали использовать определители номеров и блокировать подозрительные переводы, сообщает телеканал "360".