Число преступлений с банковскими картами выросло в пять раз
Фото: Александр ГЛУЗ
Число преступлений с банковскими картами по итогам 2020 года выросло в 5,5 раз. В МВД зафиксировали 190,2 тысячи незаконных фактов, большинство из которых совершено с помощью интернета и мобильной связи.
Всего за год количество преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий достигло 510,4 тыс. Для сравнения за 2019 год этот показатель был на 73,4% меньше.
Из общего числа зарегистрированных преступлений 410,5 тыс. пришлось на кражи и мошенничества. К банковским картам во время пандемии у злоумышленников особый интерес.
Регионы, где чаще покушаются на банковские карты:
Санкт-Петербург + 780,6%,
Ингушетия +167,5%,
Ленинградская область + 142,8%,
Севастополь +134,6%,
Москва + 132%.
Наименьшие темпы прироста отмечены в Ненецком АО, Магаданской области и республиках Коми, Карачаево-Черкесия и Адыгея.
В пресс-службе Центробанка «Известиям» подтвердили, что число операций без согласия клиента существенно выросло. За первое полугодие 2020-го общий объем таких операций составил 4 млрд рублей. Банки смогли вернуть клиентам только 485 млн рублей. По инициативе ЦБ было заблокировано свыше 9,7 тысяч мошеннических номеров телефонов – это почти в четыре раза, чем годом ранее.
Ранее российские банки придумали новые методы, чтобы защитить своих клиентов от злоумышленников. кредитные учреждения стали использовать определители номеров и блокировать подозрительные переводы, сообщает телеканал "360".