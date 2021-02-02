В Мосгорсуде началось заседание по делу Навального Фото: REUTERS

Во вторник, 2 февраля, в Мосгорсуд началось заседание по делу Алесею Навального, в ходе которого будет рассмотрен вопрос о замене условного срока на реальный.

Напомним, ФСИН требует заменить наказание блогеру с условного на реальное. Навальный проходит обвиняемым по делу о неявке на регистрацию в УИИ, куда он по решению суда обязан был являться по делу «Ив Роше» не реже двух раз в месяц. Кроме того, его обвиняют в клевете в отношении ветерана ВОВ.

Позицию ведомства поддерживает Генпрокуратура. Блогеру грозит 3,5 года колонии.

Как писал сайт kp.ru, на заседание суда прибыли свыше 15 сотрудников посольств разных стран, а также около 80 журналистов, более 100 представителей СМИ оказались аккредитованы на заседание. Сторонники оппозиционера начали собираться у здания суда, еще до прибытия туда Нвального. Правоохранители оградили подъезд к зданию. В районе ограничено движение транспорта.

Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию из зала заседания суда.