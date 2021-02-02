В России за сутки выявили меньше 17 тыс. новых случая заражения коронавирусом, впервые с 28 октября

В России за сутки выявили меньше 17 тыс. новых случая заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки зарегистрировали 16 643 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что является минимальным показательным с 28 октября. Заражения были выявлены во всех 85 российских регионах. Таким образом, по состоянию на вторник, 2 февраля 2021 года, общее число заболевших за все время пандемии в стране возросло до 3 884 730 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно представленным данным, за прошедшие 24 часа наибольшее количество заболевших снова фиксируют в Москве. Однако в столице ежесуточный прирост инфицированных значительно снизился и составил 1701, что во много раз меньше, чем было еще несколько недель назад. На втором месте находится Санкт-Петербург, который определенное время занимал первое место. В северной столице заболели 1484 жителей. Замыкает тройку Московская область с 1053 инфицированными.

Среди новых заразившихся около 9,6 процентов не имели клинических проявлений заболевания. Также, за минувшие сутки зарегистрировали 539 летальных исхода, а выздоровело вновь больше, чем заразились - 22 372 человек. За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции в России стали 74 158 заболевших, всего вылечились 3 340 545 инфицированных COVID-19.