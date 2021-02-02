Депутат Владимир Гутенев одобрил предложение переводить нуждающимся деньги на продукты

В Госдуме поддержали идею продовольственной поддержки населения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Любая помощь, которую государство может оказать нуждающимся, будет полезна, особенно, если она адресная. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, комментируя предложение Минпромторга переводить россиянам деньги на покупку продуктов.

«Я думаю, несмотря на то что мы гораздо лучше, чем многие другие страны, прошли пандемию, тем не менее, большинству наших граждан очень сложно переживать этот непростой период, поэтому любая помощь, которую государство может оказать, особенно если эта помощь адресная, которая касается наименее социально защищенных слоев или тех, кто на данный момент наиболее нуждается в поддержке, мне представляется чрезвычайно полезной», — цитирует парламентария RT.

Еще одним преимуществом идеи Гутенев назвал то, что такая поддержка коснется не только самого населения, но и отечественных производителей.

Напомним, ранее Минпромторг выступил с инициативой оказать нуждающимся россиянам продовольственную поддержку от государства. В ведомстве предложили переводить деньги беременным и кормящим женщинам, детям и людям в учреждениях социальной сферы на покупку продуктов российского производства, передает Пятый канал.