Вирусологи прогнозируют эпидемию гриппа зимой 2021 года Фото: Иван ПРОХОРОВ

Вирусологи опасаются, что следующей зимой россияне будут активно болеть простудными заболеваниями. Из-за ограничительных мер по COVID-19 пострадал общий популяционный иммунитет к другим респираторным заболеваниям, в частности к гриппу.

Люди больше сидели дома и меньше болели, в связи с этим защитные силы организма к данному типу заболеваний снизились. Вирусы гриппа циркулировали в этом году в ослабленном режиме, к тому же, их меньше исследовали, что могло привести к появлению нового штамма.

Уже осенью вирусологи прогнозируют усиление вирусной активности. Вспышки гриппа будут более глобальные и начнут фиксироваться раньше обычного.

- Защитные меры против коронавируса конечно влияют на показатели заболеваемости. Но как только они будут ослаблены, естественным образом начнут быстрее распространяться все респираторные вирусы, включая грипп. Стоит ожидать роста заболеваемости, - отметил в беседе с «Известиям» доцент кафедры биофизики МФТИ, доцент кафедры физики живых систем МФТИ, заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев.

С ученым согласна директор Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского Мария Ведунова. Она отметила, что генетика вируса так устроена, что при мощных мерах изоляции она затормаживается.

- Это не значит, что грипп полностью исчез и больше никогда не появится. Думаю, что к следующему году сформируется полноценный штамм и мы столкнемся с классической эпидемией гриппа, — рассказала медик.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн назвал причину побочных эффектов при вакцинации от коронавируса. Человек может почувствовать жар, ломоту в теле и слабость, сообщает телеканал "360".