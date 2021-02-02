У сборной России по лыжам будет свое название на чемпионате мира 2021. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стало наконец-то известно, под каким названием будут выступать российские спортсмены на чемпионатах мира по зимним видам спорта в 2021 году. Из-за санкций ВАДА бренд "сборная России" находится под временным запретом до конца 2022 года, поэтому название на каждый турнир определяется отдельно.

Зимой 2021 года предстоят мировые первенства по горнолыжному спорту, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, сноуборду и фристайлу. И на этих состязаниях наши спортсмены будут выступать под флагом Олимпийского комитета России. Все потому, что все они входят в Ассоциацию лыжных видов спорта России. Так что правила едины для всех. Однако же, вариант с исполнением вместо гимна Российской федерации песни "Катюша" никто не отменял:

- Все сборные России из Ассоциации лыжных видов спорта России будут выступать на предстоящих чемпионатах мира под названием RSF - Russian Ski Federation. Утвержден флаг Олимпийского комитета России. По поводу гимна наших команд Международная федерация лыжного спорта ждет разрешения или запрета от МОК и WADA на использование "Катюши". Если не разрешат, наши спортсмены будут выступать под мелодию FIS, - сообщила РИА Новости глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе.

Напомним, что чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 23 февраля по 7 марта. Первые старты у лыжников - 25 числа, все начнется со спринтерских гонок.