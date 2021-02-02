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Политика

Глава МИД Швеции рассказала Лаврову, как однажды пролила на Навального кофе

Министр иностранных дел России назвал Линде «опасной женщиной»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава МИД Швеции рассказала Лаврову, как однажды пролила на Навального кофе

Глава МИД Швеции рассказала Лаврову, как однажды пролила на Навального кофе

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде рассказала глава МИД России Сергею Лаврову рассказала ему, как однажды пролила кофе на Алексея Навального.

«Я председательствовала в его (Навального - ред.) центре, я много раз его встречала и даже пролила на него кофе», - рассказала глава МИД Швеции по прибытию в Москву перед переговорами с российским коллегой

В свою очередь министр иностранных дел России назвал шведскую коллегу «опасной женщиной». Об этом сообщила в своём Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Глава МИД Швеции прибыла с визитом в Москву. Линде заявил о своем намерении обсудить с Лавровым ситуацию вокруг Алексея Навального, а также его арест и прошедшие накануне несогласованные.

Напомним, в воскресенье, 31 января, в Москве, Санкт-Петербурге и многих других городах России прошли несогласованные акции сторонников Алексея Навального. В ходе митингов многие были задержаны.