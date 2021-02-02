Минтранс смягчит правила к фотосъемке автомобиля при техосмотре. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минтранс РФ пересмотрит требование к фотосъемке автомобиля в ходе техосмотра.

"Опытная эксплуатация ЕАИСТО (единая автоматизированная информационная система техосмотра - прим. ред) выявила, что показатель погрешности определения может составлять более 15 метров. Прорабатывается вопрос корректировки указанных показателей погрешности в сторону их увеличения", - пишет во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Некоторые пункты ТО находятся не в зоне уверенного приема спутникового сигнала и сигнала сотовой связи.

Изменения будут внесены и в требования к "производственно-технической базе" пунктов ТО, поскольку для соблюдения этих правил нужны вложения в переоборудование помещений.

Измененные правила прохождения ТО вступят в силу с 1 марта. МВД будет аннулировать диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не был проведен ТО.

Диагностическую карту можно будет оформить в электронном виде в системе технического осмотра с обязательным фотографированием транспортного средства до и после ТО.

На фото будет видно, где находился автомобиль, а операторы должны будут предоставить координаты пунктов ТО.

Диагностическая карта будет подписана электронной подписью эксперта. При необходимости водители смогут получить карту в бумажном виде.