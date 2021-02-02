Глава Приамурья Василий Орлов: «Мост через реку Зея в Благовещенске будет готов в 2022 году»

Строительство моста в Благовещенске ведется одновременно с двух берегов реки Зея. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Мост через реку Зея в Благовещенске будет готов к концу 2022 года, а в эксплуатацию его введут в 2023 году. Об этом глава Амурской области Василий Орлов сообщил во время выездного совещания с представителями компании-подрядчика АО «УСК МОСТ». Губернатор лично проверил, как идет строительство крупнейшего в регионе дорожно-транспортного объекта, и обсудил со строителями график работ.

- Это мост, который строится по поручению президента Российской Федерации. Стройка стартовала на год раньше – в 2020 году, - подчеркнул Василий Орлов. - Нормативно такие объекты возводятся за 42 месяца, но у нас задача – сделать это за 30 месяцев. Мы видим, что подрядчик идет в графике. Мост будет готов в конце 2022 года, по нему обеспечат технологический проезд, а ввод в эксплуатацию намечен на первое полугодие 2023 года. Видим, что средства федерального бюджета – 4,6 млрд. рублей, которые были выделены в 2020 году – освоены полностью.

Строительство моста ведется одновременно с двух берегов реки Зея. По словам руководителя проекта АО "УСК МОСТ" Эдуарда Давыдова, на сегодняшний день выполнено около 15% от общего объема работ. На строительных площадках работают 740 человек, задействовано 160 машин и механизмов.

- Идет поставка комплектующих по металлоконструкциям. Надвижка с левого берега начнется в апреле, с правого – в июле. Подрядчик справляется, вопросов по срокам нет, - отметил губернатор Амурской области.

Новый мост возводится в километре от уже существующего перехода через Зею. Старый мост - единственный автомобильный мост, соединяющий Благовещенск с основной дорожной сетью Амурской области и Дальнего Востока. В прошлом году его не раз перекрывали из-за ремонтных работ.

Новый мост протянется на 9 километров, из них 2 километра – это мостовая часть, и еще 7 километров – подходы, включающие две автомобильные развязки. Основой моста станут 26 опор и вантовая конструкция. Его пролеты изготовлены из стали, обладающей повышенной прочностью и коррозийной стойкостью. Перед монтажом металлоконструкции проходят входной контроль качества. Строители проводят диагностику и проверяют их геометрию на соответствие проектному решению.

Напомним, госконтракт с компанией АО «УСК МОСТ» был заключен в мае прошлого года. Строительные работы стартовали в июне. По контракту мост через Зею должен быть готов в 2024 году, однако подрядчик обязался сдать важный для области объект раньше, в 2023 году.