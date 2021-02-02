Депутат Светлана Бессараб назвала актуальной идею создания системы бесплатного госрепетиторства

В Госдуме одобрили идею создать систему государственного бесплатного репетиторства Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Бесплатные онлайн-занятия с лучшими педагогами, наверняка, будут интересны и актуальны для российских семей. Такое мнение выразила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в ответ на предложение создать в стране систему бесплатного государственного репетиторства.

«Сегодня, с развитием цифровых технологий, мне кажется, детям будет очень интересно послушать таких передовых педагогов... Преподаватель, конечно, должен быть личностью, должен звать вперед за знаниями, с ним должно быть интересно. Поэтому, конечно, если лучшие преподаватели будут вот на такой платформе давать свои лекции, а тем более давать бесплатно, что, на мой взгляд, весьма актуально для российских семей, то это будет здорово», — цитирует депутата RT.

Напомним, ранее в Госдуме предложили создать в России систему государственного бесплатного репетиторства для подготовки школьников к экзаменам.

Согласно инициативе депутата Госдумы Ивана Сухарева занятия на специальной платформе будут проводить лучшие школьные учителя, педагоги высших и средних профильных учебных заведений по выбору самих учащихся, передает Москва 24.