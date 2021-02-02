Навальный на заседании суда представился индивидуальным предпринимателем

Навальный в суде представился индивидуальным предпринимателем Фото: REUTERS

Алексей Навальный во время судебного заседания в Мосгорсуде, где решается вопрос о замене условного срока на реальный, назвал себя индивидуальным предпринимателем.

«Работаю в ИП Навальный», - заявил блогер, а своим фактическим местом проживания он назвал СИЗО №1.

Как писал сайт kp.ru, на заседание суда прибыли более 15 сотрудников посольств разных стран, а также около 80 журналистов, аккредитованы на заседание оказались свыше 100 представителей СМИ. При этом сторонники оппозиционера начали собираться у здания Мосгорсуда, еще до прибытия туда Навального. Правоохранители оградили подъезд к зданию, а в районе поблизости ограничено движение транспорта.

Напомним, ФСИН требует заменить наказание Навальному с условного на реальное. Он проходит обвиняемый по делу о неявке на регистрацию в УИИ, а также его обвиняют в клевете в отношении ветерана ВОВ. Позицию ведомства поддерживала Генпрокуратура РФ. Оппозиционеру грозит 3,5 года колонии.

Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию из зала заседания суда.