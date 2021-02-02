Вирусолог объяснил, почему у некоторых вакцинированных от COVID-19 ухудшается самочувствие

После вакцинации человек может почувствовать слабость и ломоту в теле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн объяснил, что провоцирует побочный эффект при вакцинации от коронавируса.

После прививки человек может почувствовать слабость, ломоту, а иногда поднимается температура. По словам вирусолога, это связано с реакцией организма на вирусный белок.

Реакции у каждого человека индивидуальные и зависят от особенностей организма.

Непосредственно в вакцине «Спутник V» от Центра Гамалеи содержатся 10 микрограммов аденовирусного белка.

- Вирусный белок обладает своей токсичностью. Вот она и проявляется. Кто-то менее чувствителен к этой токсичности, кто-то больше, - комментирует Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом «360».

В случае если побочные эффекты все же возникли, то переживать и паниковать не стоит. Недомогание держится всего несколько часов и для здорового человека совсем не опасно.

- Ничего плохого и опасного это не представляет, - заключил вирусолог.

Он также напомнил, что большинство вакцин дают подобную реакцию, в том числе и те, которые используются против гриппа. Их применяют несколько десятилетий.

По предварительным данным, побочная реакция на препарат от коронавируса появляется у 40 процентов привитых.

Ранее главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина отметила, что в первые дни после привки могут возникнуть ощущения, схожие с началом простудного заболевания. Порой может подниматься температура, но не выше 38-39 градусов. В таких случаях достаточно выпить парацетамол, пишет газета "Известия".