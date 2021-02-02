Метеоролог напомнила москвичам о сильных морозах и перепадах давления Фото: Олег УКЛАДОВ

В начале февраля в центральной России похолодает. Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупредила, что в первой декаде стоит ждать сильных морозов и скачков атмосферного давления.

В Москве и Московской области погода в первую рабочую неделю будет переменчивой. 2 и 3 февраля определяющее значение будет иметь область повышенного давления, поэтому при небольшой облачности температура воздуха в ночные часы еще будет довольно низкая.

- В ночь на третье число в Москве ожидается -10…-12 градусов, местами до -16. По области возможно понижение до -20 градусов, - рассказывает метеоролог в беседе с телеканалом «360».

Из-за небольшого снега давление упадет и власть перейдет к циклону, который движется со стороны Ленинградской области.

Это принесет с собой потепление до – 4.. - 6.. градусов. А к вечеру южный ветер сменится на северо-западный, атмосферное давление начнет расти. В итоге с четверга установится аномально теплая погода на большей части страны, - сообщает Пятый канал.

Но долго радоваться теплу не придется, уже к выходным температура начнет возвращаться к нормальным зимним значениям.

-На улице снова похолодает, а в субботу и воскресенье в Москве и области может фиксироваться до - 15 градусов мороза, - заключила эксперт.