Прокурор: Навальный систематически не выполнял условия испытательного срока Фото: REUTERS

В ходе заседания в Мосгорсуде по делу Алесею Навального, в ходе которого рассматривается вопрос о замене условного срока на реальный, прокурор заявил, что блогер систематически не выполнял условия испытательного срока.

Прокурор также зачитал обвинение в отношении Навального. По его словам, он не выполнял условия условно-досрочного освобождения около 60 раз. Блогер не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ), куда должен был приходить по решению суда по делу «Ив Роше» не реже двух раз в месяц.

В ходе суда ФСИН запросил заменить блогеру условный срок на 3,5 года колонии, а также оштрафовать Навального на 500 тысяч рублей. Как писал сайт kp.ru, ранее генпрокуратура поддерживала позицию ведомства о замене условного срока реальным.

На заседание суда прибыли свыше 15 сотрудников посольств разных стран, а также около 80 журналистов, более 100 представителей СМИ оказались аккредитованы на заседание

Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию из зала заседания суда.