Число свободных вакансий на рынке труда в конце 2020 года выросло на 37 процентов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Рынок труда восстановился от последствий пандемии. Если в первую волну многие компании замораживали найм нового персонала, то вторая волна не нанесла большого вреда.

По данным аналитиков сервисов по поиску работы, активность работодателей сегодня на 3-4% превышает докризисные значения.

По данным «Авито Работа», в конце 2020 года число вакансий увеличилось на 37% по всем группам профессий.

SuperJob приводят свою статистику: уже в конце августа активность на рынке труда превышала прошлогодние показатели на 6-7%. На текущий момент работодатели предлагают на 3-4% больше вакансий, чем в докризисные времена.

- По нашим прогнозам, после полного снятия ограничений число предложений увеличится на 15-20 процентов, - говорит Rt руководитель исследовательского центра сервиса SuperJob Наталья Голованова.

Самые востребованные вакансии в 2020 году:

Группа «без опыта работы»,

Госслужащие,

Сфера строительства,

Сегмент «Производство, сырье, сельское хозяйство»,

Категория «ЖКХ и эксплуатация».

IT-сектор.

По прогнозам Минтруда, уровень безработицы по итогам прошедшего года составит 5,9%, сообщает ОТР.