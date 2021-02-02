Число свободных вакансий на рынке труда в конце 2020 года выросло на 37 процентов
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Рынок труда восстановился от последствий пандемии. Если в первую волну многие компании замораживали найм нового персонала, то вторая волна не нанесла большого вреда.
По данным аналитиков сервисов по поиску работы, активность работодателей сегодня на 3-4% превышает докризисные значения.
По данным «Авито Работа», в конце 2020 года число вакансий увеличилось на 37% по всем группам профессий.
SuperJob приводят свою статистику: уже в конце августа активность на рынке труда превышала прошлогодние показатели на 6-7%. На текущий момент работодатели предлагают на 3-4% больше вакансий, чем в докризисные времена.
- По нашим прогнозам, после полного снятия ограничений число предложений увеличится на 15-20 процентов, - говорит Rt руководитель исследовательского центра сервиса SuperJob Наталья Голованова.
Самые востребованные вакансии в 2020 году:
Группа «без опыта работы»,
Госслужащие,
Сфера строительства,
Сегмент «Производство, сырье, сельское хозяйство»,
Категория «ЖКХ и эксплуатация».
IT-сектор.
По прогнозам Минтруда, уровень безработицы по итогам прошедшего года составит 5,9%, сообщает ОТР.