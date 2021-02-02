Кремль о приезде дипломатов на суд над Навальным: Они не должны вмешиваться во внутренние дела РФ

Пресс-секретарь отметил, что иностранные дипломаты вольны действовать только в рамках Венской конвенции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дипломаты, приехавшие на суд над Алексеем Навальным, не должны вмешиваться во внутренние дела России.

"Они вольны действовать в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях. Но никак не за рамками этой конвенции, и, конечно же, дипломаты никоим образом не должны вмешиваться во внутренние дела России и тем более допускать каких-либо действий, которые хоть как-то ассоциировались бы с попытками давления на независимый суд", - сказал Песков.