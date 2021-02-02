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МИД РФ: Присутствие иностранных дипломатов на суде по Навальному - вмешательство в дела России

Мария Захарова отметила, что на заседание прибыли около 20 представителей посольств
Анастасия РЫШКОВА
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Алексея Навального. Она отметила, что их явка - уже вмешательство во внутренние дела РФ и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию.

"В Мосгорсуд, где на выездном заседании Симоновского районного суда будет рассмотрено представление ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное, прибыли около 20 представителей посольств таких западных стран как США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия", - написала Захарова в Facebook.