МИД РФ: Присутствие иностранных дипломатов на суде по Навальному - вмешательство в дела России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Алексея Навального. Она отметила, что их явка - уже вмешательство во внутренние дела РФ и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию.

"В Мосгорсуд, где на выездном заседании Симоновского районного суда будет рассмотрено представление ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное, прибыли около 20 представителей посольств таких западных стран как США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия", - написала Захарова в Facebook.