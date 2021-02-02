Лавров: у России есть все основания полагать, что ситуация с Навальным - инсценировка

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о наличии у Москвы всех оснований полагать, что ситуация, произошедшая с Алексеем Навальным, является инсценировкой, поскольку Берлин так и не предоставляет никаких доказательств отравления блогера.

Лавров отметил, что по результатам всех «изысканий» не было представлено никакой информации, которая реально говорила бы об «обоснованность обвинений в адрес российского руководства».

«Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если говоришь: "Я вам ничего не скажу, потому что это секретно" или потому, что сам пациент не разрешает, значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка», - заявил глава МИД РФ в ходе пресс-конференции министром иностранных дел Швеции Анн Линде, которая прибыла в Москве с визитом в качестве действующего председателя ОБСЕ.

Лавров отметил, что Россия ожидает от Швеции транспарентности в вопросе предоставления Москве данных по Навальному.

Напомним, ранее представитель Генпрокуратуры РФ заявил, что Германия скрывает данные о результатах анализа блогера, чтобы продолжить голословные обвинения в адрес российской стороны. Как сообщили в ведомстве, Берлин не предоставил результатов токсикологических экспертиз обследования, предложив поверить в «отравление» на слово. Кроме того, было отказано в опросе Марии Певчих, так как якобы неизвестен ее адрес в ФРГ.