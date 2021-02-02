Песков: Путин не следит за судом по делу Навального

Путин не следит за судом по делу Навального. Фото: REUTERS

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил на встрече с журналистами, что президент РФ Владимир Путин не следит за судом по делу Алексея Навального.

"Нет, Владимир Путин не следит за ходом этого процесса", - сказал представитель Кремля ТАСС. Он отметил, что на вторник у президента запланировано мероприятие с лауреатами конкурса "Учитель года".

Напомним, что 2 февраля проходит суд по делу российского блогера и оппозиционера Алексея Навального. УФСИН по Москве подал представление в суд о замене условного наказания для Навального на 3,5 года колонии из-за систематических нарушений.

Ранее Навальный был условно осужден на 5 лет по делу об "ИвРоше". Он должен был дважды в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной системе до истечения испытательного срока - 29 декабря 2020 года, но не делал этого. 17 января оппозиционер был арестован в аэропорту. До этого он находился в Германии: сначала на лечении, а после - незвестно.

= Мы учли ваше лечение, которое проходило до 23 сентября, где вы находились позже - никто не знает. Никаких данных о том, что после 23 сентября Навальный проходил амбулаторное лечение, у нас нет, - сказал прокурор на суде.

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