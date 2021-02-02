Песков: Путин не следит за судом по делу Навального

Путин не следит за судом по делу Навального. Фото: REUTERS

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил на встрече с журналистами, что президент РФ Владимир Путин не следит за судом по делу Алексея Навального.

"Нет, Владимир Путин не следит за ходом этого процесса", - сказал представитель Кремля ТАСС. Он отметил, что на вторник у президента запланировано мероприятие с лауреатами конкурса "Учитель года".

Напомним, что 2 февраля проходит суд по делу российского блогера и оппозиционера Алексея Навального.

УФСИН по Москве подал представление в суд о замене условного наказания для Навального на 3,5 года колонии из-за систематических нарушений возложенной на него обязанности регистрироваться дважды в месяц в уголовно-исполнительной системе до истечения испытательного срока - 29 декабря 2020 года.

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Ранее прокурор в суде заявил, что Навальный не встал на путь исправления, как другие осужденные.