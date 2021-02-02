Песков назвал действия правоохранителей оправданными на фоне незаконных акций и провокаций

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль уверен, что действия правоохранительных органов были и остаются оправданными на фоне несанкционированных акций и провокаций, которые состоялись на прошедших выходных. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действия сотрудников (правоохранительных органов) абсолютно были - и продолжают оставаться - оправданы на фоне незаконных акций, которые были устроены, и на фоне того агрессивного поведения провокатор и хулиганов, которые имели место», - заявил представитель Кремля.

Напомним, несогласованные акции протеста, на которых многие были задержаны, прошли в воскресенье, 31 января, в Москве, Санкт-Петербурге и многих других российских городах. Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, на этот раз случаи участия несовершеннолетних в незаконной акции в столице были единичными.

Как писал сайт kp.ru, днем ранее,1 января, один из участников несогласованной акции в Санкт-Петербурге, которая состоялась 31 января, извинился перед сотрудниками полиции за то, что напал на них во время несанкционированного митинга на Сенной площади.