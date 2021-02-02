Прокуратура Нидерландов разрешила приобщить отчеты концерна "Алмаз-Антея" к делу MH17

Защита также попросила допросить специалистов концерна Фото: REUTERS

Прокуратура Нидерландов не против того, чтобы приобщить отчеты российского концерна «Алмаз-Антей» к делу о крушении на Украине в 2014 году малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17. Об этом сообщил прокурор Вард Фердинандуссе на судебных слушаниях.

«Наша позиция состоит в том, что мы не против того, чтобы отчеты "Алмаз-Антея" были приобщены к делу по запросу защиты», - заявил прокурор.

Фердинандуссе отметил, что защита также попросила допросить специалистов концерна «Алмаз-Антея», составлявших данные отчеты, а также запросить их резюме. По его словам, следственный судья согласился допросить одного из экспертов концерна, а также попросить предоставить резюме всех авторов отчетов.

Напомним, 17 июля 2014 года малазийский Boeing 777, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области Украины. 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли. Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.