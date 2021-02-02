Во Франции вооруженный саблей мужчина ранил полицейского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во французском Нанте вооруженный саблей мужчина напал на полицейского и ранил его. Об этом говорится в сообщении местной полиции.

«Наш патруль вступил в противостояние с чрезмерно возбужденным субъектом, который был вооружен саблей. Во время задержания один полицейский получил ранения бедра и паха», - говорится в заявлении.

Как уточнили в полиции, правоохранительные органы были вызваны из-за супружеской ссоры. Отмечается, что речь может идти о средневековой сабле с прорезями на клинке.

Напомним, накануне в США также произошла громкая семейная ссора. В экстренные службы города Рочестер в штате Нью-Йорк поступил звонок с заявлением о проблемах в семье. Приехав на вызов, полицейские обнаружили девятилетнюю девочку. Как позже сообщил начальник полиции, она «дала понять, что хотела убить себя и свою маму». Правоохранители попытались посадить на ребенка в полицейский автомобиль, но у них это не получилось. Они постарались повторить попытку, после того как надели на девочку наручники, но она снова оказала сопротивление, и полицейские применили перцовый баллончик.