Председатель Симоновского суда Москвы Вячеслав Детишин подал в отставку Фото: Андрей МИРЕЙКО

Председатель Симоновского суда Москвы Вячеслав Детишин подал в отставку. Об этом сказано на сайте Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации.

В повестке заседания на минувший четверг, 28 января, говорится о том, что Детишин подал заявление на прекращение своих полномочий с 1 марта текущего года. Текст решения по итогам заседания Высшей квалификационной коллегии судей РФ на данный момент не опубликовали.

Напомним, во вторник, Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает дело Алексея Навального, где решается вопрос о замене условного срока на реальный. ФСИН требует заменить блогеру условный срок на 3,5 года колонии, а также взыскать с него штраф в размере 500 тысяч рублей. В ведомстве говорят о том, что Навальный не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ), куда должен был приходить по решению суда по делу «Ив Роше» не реже двух раз в месяц. Кроме того, его обвиняют в клевете в отношении ветерана ВОВ.