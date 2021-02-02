В СПЧ потребовали выяснить, почему задержанных активистов держали ночью в автобусах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) потребовал выяснить причины, по которым активисты, задержанные в ходе несанкционированных акций протеста в Москве, провели ночь в автобусах.

Как сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев, по его информации, в спецприемник для иностранных граждан в деревне Сахарово привезли три автобуса с людьми, и в течение всей ночи они были вынуждены находиться в этих автобусах. По его словам, спецприемник был не готов их принять.

«По моей информации, сейчас все люди размещены, находятся в тепле, им предоставлены койки и еда, долгое время они были без еды. И по нашему сигналу, по сигналу СПЧ, будет проведена служебная проверка», - приводит ТАСС слова главы СПЧ.

Напомним, несогласованные акции протеста, на которых были многие задержаны, прошли в воскресенье, 31 января, в Москве, Санкт-Петербурге и многих других российских городах. Как заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, на этот раз случаи участия несовершеннолетних в незаконной акции в столице были единичными.