Лавров: Россия может пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Процесс выхода Москвы из Договора по открытому небу (ДОН) начнётся лишь с момента внесения российской стороны соответствующего уведомления депозитариям договора. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, уточнив, что наша страна еще может пересмотреть решение о выходе.

По его словам, Москва рассмотрит вопрос о возвращении в ДОН при условии возвращения в соглашение Вашингтона.

«Если США вернутся полностью к выполнению договора, то Россия, могу вам сказать, будет готова эту новую ситуацию рассмотреть конструктивно», - заявил глава МИД РФ в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

Напомним, о том, что Москва приняла решение выйти из Договора по открытому небу, МИД РФ сообщил 15 января, указав на то, что после решения Вашингтона в ноябре выйти из соглашения, российская сторона выдвинула предложения по поддержанию его жизнеспособности, однако ответа от Штатов так и не получила. В ведомстве заявили, что США под надуманным предлогом приняли решение выйти из договора.