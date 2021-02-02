В Роспотребнадзоре прокомментировали идею государственной системы репетиторства

Рособрнадзор оценил идею бесплатной системы репетиторства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государство оплачивает работу учителей, которые должны подготовить школьников к сдаче экзаменов. А вот если ребенку нужны дополнительные занятия и он не может освоить основную программу, то о репетиторах должна позаботиться его семья. Такое мнение выразили в Роспотребнадзоре в ответ на предложение создать единую бесплатную государственную систему репетиторства в стране.

«Государство оплачивает работу учителей, которые должны обеспечить освоение школьной программы, необходимой для сдачи экзаменов. Кроме того, у Рособрнадзора есть бесплатные общедоступные ресурсы для самостоятельной подготовки. Дополнительные занятия с репетиторами - это добровольный выбор родителей», - цитирует представителя Роспотребнадзора «Российская газета».

Напомним, ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать в России систему бесплатного государственного репетиторства для подготовки школьников к экзаменам. Согласно его инициативе, на платформе с лекциями будут выступать лучшие учителя школ и педагоги высших и средних учебных заведений. За каждого лектора учащиеся будут голосовать сами, передает RT.