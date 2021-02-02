Представители каких стран приехали на заседание суда над Алексеем Навальным 2 февраля 2021 года: журналисты составили список

Представители 14 посольств прибыли на суд по делу Алексея Навального. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве 2 февраля начался суд по делу российского блогера Алексея Навального. На слушание приехали представители тринадцати стран и ЕС.

Польша и Швейцария выделили на процесс сразу по два человека, от остальных стран и от ЕС присутствует по одному представителю. Таким образом, на территорию суда приехали представители:

1. США

2. Европейского Союза

3. Великобритании

4. Германии

5. Швейцарии

6. Нидерландов

7. Швеции

8. Австрии

9. Чехии

10. Литвы

11. Канады

12. Латвии

13. Польши

14. Норвегии

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что их явка - это вмешательство во внутренние дела России. Она также отметила, что явка дипломатов - это саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию.

Напомним, что на заседании по делу Навального рассматривается вопрос о том, будет ли изменен условный срок для блогера на реальный. УФСИН попросил для оппозиционера 3,5 года колонии.

Ранее Алексей Навальный был осужден условно на 5 лет по делу о "ИвРоше". Он должен был регулярно - два раза в месяц - являться на регистрацию в уголовно-исправительную инспекцию, но неоднократно нарушил постановление суда.

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