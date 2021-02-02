Handelsblatt: США заявили о готовности снять санкции с «Северного потока – 2»

СМИ: США заявили о готовности снять санкции с «Северного потока – 2» Фото: REUTERS

Соединенные Штаты впервые заявили о своей готовности начать диалог о снятии санкции с «Северного потока – 2» при том условии, что Германия представит им свои предложения, которые устранят опасения Вашингтона по данному проекту. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщило издание Handelsblatt, ссылаясь на источники в американской администрации.

- ФРГ должна выложить на стол переговоров пакетное решение. В ином случае нам не удастся решить проблему по теме строительства газопровода, - заявил источник газеты.

Американская сторона, в частности, заинтересована в том, что вопрос строительства трубопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию «Северного потока – 2» в случае сокращения транзитных поставок через территорию Украины.

В статье также утверждается, что канцлер Германии Ангела Меркель обсуждала тему газопровода с новым американским президентом Джозефом Байденом по телефону, однако в официальном заявлении кабмина ФРГ по итогам разговора этот момент упомянут не был.

Напомним, накануне в МИД Германии говорили, что некоторые страны ЕС ранее предлагали включить проект трубопровода в дискуссию о санкциях против российской стороны, однако ФРГ заявила им о неизменности своей позиции по «Северному потоку-2».