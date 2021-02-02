Яндекс.Такси покупает часть активов компании «Везёт» за 178 миллионов долларов

Яндекс.Такси покупает часть активов компании «Везёт» Фото: Алиса ТИТКО

Сервис "Яндекс.Такси" покупает часть активов компании "Везет", в том числе колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок. Сумма сделки составляет 178 миллионов долларов. Часть из них выплатят по результатам интеграции, которая завершится во втором квартале 2021 года.

Сделка позволит "Яндекс.Такси" улучшить клиентский сервис. В частности, компания сможет предложить экспресс-доставку посылок и грузов жителям регионов, сообщает пресс-служба "Яндекс.Такси"

Пользователи "Везет" смогут, как и прежде вызывать такси по телефону или же с помощью приложения Яндекс Go. А водителям предложат подключиться к платформе "Яндекс.Про". Одна из особенностей платформы - это эффективный механизм распределения заказов. С его помощью водители меньше ездят «вхолостую» и больше зарабатывают, а пассажиры тратят меньше времени на ожидание такси.

Напомним, "Яндекс.Такси" объявил о намерении купить активы компании "Везет" еще в июле 2019 года. Однако ФАС не согласовала эту сделку, объяснив это тем, что в этом случае компании усилили бы доминирующее положение как по всей России, так и в более чем половине регионов

Нынешняя сделка несколько отличается от той, которая планировалась изначально. Во-первых, она подразумевает приобретение лишь части активов "Везет". Во-вторых, действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение.