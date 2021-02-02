Минэкономразвития ожидает снижения потребительских цен во II квартале 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пик инфляции в России в годовом выражении пока что не пройден, снижение потребительских цен начнется во втором квартале текущего года. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщила заместитель министра экономического развития страны Полина Крючкова, чьи слова передает пресс-служба ведомства.

- Мы проанализировали поступающие статистические данные, по которым видно, что пик годовой инфляции еще не пройден. Речь идет о сравнении именно с прошлым январем и объясняется эффектом низкой базы начала минувшего года, - сообщила замглавы Минэкономразвития России.

Полина Крючкова отметила, что принятые кабмином меры сдерживания роста цен на социально значимые товары привели к тому, что инфляция стабилизируется в помесячном выражении.

Как сообщал сайт kp.ru, по данным Росстата, снижение валового внутреннего продукта в РФ в 2020 году составило 3,1 процента, что лучше прогноза Минэкономразвития, который предполагал падение на 3,8 процента.