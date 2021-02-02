Аналитик Анна Зайцева перечислила факторы, которые могут помешать укрепиться рублю

Аналитик объяснила, что помешает укрепиться рублю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Укрепление рубля пока все еще выглядит неустойчиво. Это происходит из-за того, что факторы, которые способствовали снижению нацвалюты на прошлой неделе, все еще имеют силу. Такое мнение выразила аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева.

В частности, в мире продолжает сохраняться неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. В некоторых странах до сих пор действуют жесткие ограничительные меры, а темпы вакцинации пока не дают возможности говорить о скором прекращении пандемии.

«В этих условиях существует вероятность, что восстановление мировой экономики окажется медленнее, нежели ожидалось. В свою очередь, это может повлечь за собой переоценку стоимости рисковых активов на глобальных рынках в сторону понижения», - передает данные эксперта «Российская газета».

Еще одним фактором неопределенности является обсуждение нового пакета стимула в США.

Учитывая все эти факторы, Кузнецова отметила, что вероятнее всего, до конца недели российская валюта будет торговаться в коридоре 75-77 рублей за доллар и 90,50-92,50 рубля за евро.

Ранее Центробанк РФ опубликовал курс валют на 3 февраля. В среду курс доллара от ЦБ составит 75,9 рубля, а евро - 91,6, передает «Свободная пресса».