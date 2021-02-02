Умер Хэл Холбрук, американский актер и номинант на "Оскар". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Хэл Холбрук. Американский актер и номинант на престижную премию "Оскар" скончался на 96 году жизни.

Актер умер 23 января в своем доме в Беверли-Хиллз (штат Калифорния), рассказала изданию его помощница Джойс Коэн. Причина смерти не называется, сообщает газета The New York Times.

Актер родился в 1925 году в Кливленде. В 1950-х он стал появляться в театральных постановках. В1966-м году он получил премию "Тони" за роль в пьесе "Марк Твен сегодня вечером".

Холбрук в основном был актером второго плана. В период с 1970 по 1990-е годы Холбрук сыграл в фильмах "Вся президентская рать", "Похищение президента", "Звездная палата", "Уолл-стрит", "Фирма" и других.

Актер был номинирован на премию "Оскар" за исполнение роли в фильме "В диких условиях" (2007 года). Также Холбрука можно увидеть в лентах "Воды слонам!" и в знаменитом "Линкольне" режиссера Стивена Спилберга.