Виктор Янукович выразил готовность ответить на вопросы украинских следователей, находясь в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший президент Украины Виктор Янукович выразил готовность ответить на вопросы украинского следствия, но только находясь на территории России, где он временно проживает. Об этом говорится в сообщении адвокатского объединения «Авер лекс», юристы которого представляют интересы экс-главы Украины в суде.

- Виктор Янукович вновь обратился в офис Генпрокурора и Госбюро расследований с просьбой прибыть по месту его временного пребывания в России для выяснения всех необходимых вопросов для расследования уголовных дел, - говорится в заявлении во вторник, 2 февраля.

В сообщении подчеркивается, что украинские правоохранители знаю о месте пребывания Януковича в РФ, однако уже семь лет «игнорируют его приглашения».

Напомним, в январе Государственной бюро расследований сообщило о предъявлении Януковичу обвинения в государственной измене. По версии следователей, Харьковские соглашения по Черноморскому флоту РФ нанесли вред суверенитету Украины и безопасности государства. Адвокаты политика опровергли получение их подзащитным этого обвинения.