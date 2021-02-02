Путин: система образования в России достойно проходит через испытания из-за пандемии Фото: REUTERS

Система образования в России достойно проходит через все испытания, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года».

- Да, наверное, не все было гладко и идеально. Но справиться с трудностями периода пандемии образовательным учреждениями помогли оснащение, технологии и ресурсы, которые появились в них за последние годы, - отметил глава государства.