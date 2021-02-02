Мурашко: исследования демонстрируют высокую эффективность и безопасность «Спутника V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что промежуточные результаты пострегистрационного исследования российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» демонстрируют ее высокую эффективность и безопасность. Об этом министр сказал во вторник, 2 февраля, в ходе беседы с журналистами.

- Жители России имеют возможность пройти бесплатную вакцинацию от коронавируса одной из лучших вакцин – «Спутник V». Промежуточные результаты пострегистрационного клинического исследования демонстрируют ее высокую эффективность и безопасность, - отметил глава ведомства.

Михаил Мурашко добавил, что публикация результатов исследования в одном из ведущих медицинских журналов Lancet показывает высочайшее качество исследования и глобальный интерес к отечественному препарату.

Как сообщал сайт kp.ru, в медицинском журнале Lancet опубликовали ключевые факты о результатах исследований российской вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи. Эффективность препарата составила 91,6 процента, а среди добровольцев старше 60 лет – 91,8 процента. Кроме того, у «Спутника V» один из самых низких рисков серьезных побочных эффектов - 0,27 процента.

В свою очередь, глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что Никаких серьезных осложнений во время исследования вакцины среди добровольцев обнаружено не было. По его словам, препарат может защищать от коронавируса более двух лет.