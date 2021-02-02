НБКИ назвали размер дохода, позволяющий комфортно выплачивать ипотеку
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) назвали размер семейного дохода, который позволяет комфортно выполнять обязательства по ипотеке. В зависимости от региона сумма меняется, больше всего денег требуется на платежи в Москве, а меньше всего – в Алтайском крае.
Необходимый семейных доход для обслуживания ипотеки:
Самые высокие показатели:
Москва - 149,8 тысячи рублей,
Московская область- 113,1 тыс.руб.,
Санкт-Петербург - 92,1 тыс.руб.,
Приморский край – 82,9 тыс.руб.,
Хабаровский край - 80,1 тыс.руб.
Самые низкие показатели:
Пермский край – 51,7 тыс.руб.,
Кемеровская область – 51,4 тыс,
Челябинская область – 49,1 тыс.руб.,
Алтайский край – 47,7 тыс.руб.
Стоит отметить, что НКБИ указывает размер дохода, который позволит комфортно обслуживать кредит. На этот показатель ориентируются и банки, решая одобрить запрос клиента или нет.
По итогам 2020 года сумма рекомендованного дохода снизилась на 0,5% - до 70,3 тысяч рублей. В 2019 году этот показатель был на отметке в 70,7 тысяч рублей.
Помимо этого, банки ориентируются на средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) ипотечного заемщика. В декабре он находится на уровне 713 баллов (минимальное значение в рейтинге 300, а максимальное – 850), сообщает Российская газета.