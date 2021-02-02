НБКИ назвали размер дохода, позволяющий комфортно выплачивать ипотеку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) назвали размер семейного дохода, который позволяет комфортно выполнять обязательства по ипотеке. В зависимости от региона сумма меняется, больше всего денег требуется на платежи в Москве, а меньше всего – в Алтайском крае.

Необходимый семейных доход для обслуживания ипотеки:

Самые высокие показатели:

Москва - 149,8 тысячи рублей,

Московская область- 113,1 тыс.руб.,

Санкт-Петербург - 92,1 тыс.руб.,

Приморский край – 82,9 тыс.руб.,

Хабаровский край - 80,1 тыс.руб.

Самые низкие показатели:

Пермский край – 51,7 тыс.руб.,

Кемеровская область – 51,4 тыс,

Челябинская область – 49,1 тыс.руб.,

Алтайский край – 47,7 тыс.руб.

Стоит отметить, что НКБИ указывает размер дохода, который позволит комфортно обслуживать кредит. На этот показатель ориентируются и банки, решая одобрить запрос клиента или нет.

По итогам 2020 года сумма рекомендованного дохода снизилась на 0,5% - до 70,3 тысяч рублей. В 2019 году этот показатель был на отметке в 70,7 тысяч рублей.

Помимо этого, банки ориентируются на средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) ипотечного заемщика. В декабре он находится на уровне 713 баллов (минимальное значение в рейтинге 300, а максимальное – 850), сообщает Российская газета.