Путин о социальных сетях: «Это извлечение прибыли любой ценой» Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что социальные сети зачастую любой ценой гонятся за прибылью и не учитывают интересы своих пользователей.

- Это бизнес, извлечение прибыли любой ценой, мы не должны об этом забывать. Плевать они хотели на ущерб для пользователей, - подчеркнул глава государства во вторник, 2 февраля, на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года».

Владимир Путин обратил внимание на то, что источников информации с яркой подачей и умелым продвижением в настоящее время очень много, однако их содержание далеко не всегда является достоверным.

- На фоне этого, чтобы преподавателям эффективно конкурировать сегодня с другими источниками информации, надо самому быть ярким и талантливым, - добавил глава государства.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Владимир Путин поблагодарил российских учителей, которые в период пандемии коронавируса взяли на себя дополнительную нагрузку.