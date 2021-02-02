Суд приговорил Алексея Навального к 3,5 годам лишения свободы

Суд вынес решение по делу Алексея Навального Фото: REUTERS

Мосгорсуд в ходе заседания 2 февраля заменил Алексею Навальному условный срок на 3,5 года по делу «Ив Роше» на реальный. Суд поддержал ходатайство ФСИН и отправил блогера в колонию общего режима. Об этом во вторник передает из зала суда специальный корреспондент kp.ru Александр Бойко.

Отмечается, что суд засчитывает время, проведённое Алексеем Навальным в СИЗО. Кроме того, в срок лишения свободы блогеру будет засчитан год пребывания под домашним арестом, поэтому в колонии он проведет 2,5 года.

Суд решил избрать Навальному меру пресечения в виде ареста до вступления в силу решения о замене ему условного срока на реальный. Таким образом, оппозиционный блогер останется в СИЗО до вступления в силу решения о назначении реального срока, заявила судья Наталья Репникова.

Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес органов ФСИН из-за ненадлежащего исполнения Навальным условий домашнего ареста.

Суд по делу Навального начался сегодня в 11:00 по столичному времени. Напомним, что Федеральная служба исполнения наказании ранее запрашивала заменить условный срок оппозиционного блогера на реальный, а именно – на три с половиной года колонии, а также взыскать с него штраф на 500 тысяч рублей по делу о неявке на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. Туда Навальный должен был приходить по делу «Ив Роше» не реже двух раз в месяц.

Во время заседания прокурор заявил, что обвиняемый нарушил условия УДО примерно 60 раз, а до этого систематически не выполнял условия испытательного срока. Позицию ФСИН поддержала Генеральная прокуратура России.

Как сообщал сайт kp.ru, на слушание дела Навального в этот день приехали представители тринадцати стран и Евросоюза. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на этом суде является вмешательством во внутренние дела России.