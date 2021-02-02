В РФ рассматривают возможность объявить 2023-й Годом математики Фото: REUTERS

Российское правительство рассматривает возможность объявить 2023-й Годом математики. Об этом сообщил во время встречи с участниками конкурса «Учитель года» во вторник, 2 февраля, российский президент Владимир Путин.

В ходе общения участников конкурса его победитель Михаил Гуров из Ростовской области предложил президенту страны объявить 2023 год Годом математики.

- Правительство действительно рассматривает возможность объявить 2023-й Годом математики. Безусловно, если вы ещё, как победитель такого престижного конкурса, будучи математиком, ставите вопрос, то мы поддержим эту инициативу, - отметил Владимир Путин.

Глава государства добавил, что математика пронизывает все сферы деятельности людей, однако далеко не все люди это замечают. Владимир Путин напомнил, что РФ в 2022 году должна будет принять международный математический конгресс. Глава государства выразил надежду, что Россия проведет данное мероприятие на должном уровне.