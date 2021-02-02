В Госдуме поддержали позицию вице-канцлера ФРГ по «Северному потоку-2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдуме дали оценку позиции вице-канцлера ФРГ Олафа Шольца по «Северному потоку-2». Немецкий министр финансов выразил уверенность, что газопровод обязательно будет достроен.

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских отметил, что у чем ближе срок сдачи проекта, тем меньше остается сомнений, что он останется незавершенным.

- Мы всегда говорили, что будем достраивать «Северный поток-2», что касается позиции партнеров Германии: если они партнеры, значит, они должны быть заинтересованы в экономическом развитии Германии, — пояснил депутат в беседе с RT.

Парламентарий подчеркнул, что партнеры ФРГ должны определиться, какую позицию они занимают. Тогда многое станет понятно и появится возможность расставить все точки над «i».

- Причем во всех вопросах: в экономических и политических, - добавил парламентарий.

Новости о строительстве газопровода во многом влияют на курс российской валюты. Это один из показателей, на который смотрят инвесторы.

По оценкам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, угроза новый санкций, о которых регулярно говорят в США, заставляет биржи нервничать.

Не исключено, что в ближайшее время возможны точечные персональные санкции, ограничения на некоторые несистемные компании или газопровод "Северный поток-2". В таком случае рубль может вернуться к пятилетним минимумам, достигнутым в марте прошлого года (82 рубля за доллар и 94 - за евро), сообщает Российская газета.