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Власти Амстердама перенесут квартал красных фонарей на окраину города

Новое местоположение района пока не определено
Анастасия РЫШКОВА
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Власти Амстердама перенесут квартал красных фонарей» на окраину города.

Власти Амстердама перенесут квартал красных фонарей» на окраину города.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Амстердама согласовали решение о закрытии борделей в районе красных фонарей и создании "эротического центра" далеко от центра города. С таким предложением выступил мэр Амстердама Фемке Халсема, сообщает Guardian.

Новое местоположение района красных фонарей пока не определено.

Ранее мэр города уже предлагал закрыть точки продаж каннабиса в 2018 году после своего вступления в должность. Он акцентировал внимание на том, что они отвлекают туристов от основных достопримечательностей города.

Большинство представителей городского совета уверены в том, что переезд необходим для изменения контингента прибывающих в город туристов.

В период пандемии коронавируса, из-за жестких эпидемиологических ограничений проститутки Гамбурга вышли на протест. Они просили власти страны разрешить работу борделей. Отмечалось, что из-за введенных правил работники ночных заведений не могут прокормить свои семьи, так как лишились клиентов.