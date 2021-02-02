На последнем на данный момент ЧМ по хоккею сборная России весной 2019 года заняла 3-е место. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чемпионат мира по хоккею 2021 года состоится в одной стране. Это будет Латвия, которая ранее должна была проводить соревнования вместе с белорусами. Позднее Минск вычеркнули из списка городов проведения турнира. Однако теперь же турнир пройдет единолично - только в городе Рига, такое решение вечером во вторник, 2 февраля, огласила Международная федерация хоккея (ИИХФ).

- Совет ИИХФ проголосовал за утверждение столицы Латвии в статусе единственной хозяйки чемпионата мира. Это связано с сохраняющимися эпидемиологическими сложностями, а также с техническими причинами, которые привели к решению провести турнир в одном городе, - говорится в официальном пресс-релизе организации.

Сценарий проведения турнира будет следующим - главной ареной будет "Арена Рига", вторым стадионом будет Олимпийский спортивный центр. Тренировочной ареной станет каток в Даугаве, который находится в 10 минутах езды от "Арена Рига". Все 16 команд будут жить в целях защиты от коронавируса в одной гостинице. Будет действовать так называемая система "пузыря". Точное расписание турнира будет опубликовано позднее.

Что касается допуска болельщиков на матчи, то все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. И в случае получения разрешения от властей Латвии Международная федерация хоккея будет готова открыть продажу билетов в течение трех дней. Другими же кандидатами на проведение турнира, отметим, были Братислава (Словакия) и Хернинг (Дания).