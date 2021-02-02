Суд приступил к оглашению приговора Алексею Навальному Фото: REUTERS

Мосгорсуд вечером во вторник, 2 февраля, начала оглашать приговор Алексею Навальному. Сегодня с 11:00 по московскому времени суд рассматривал вопрос об изменении Алексею Навальному условного срока на реальный по делу о несоблюдении условий испытательного срока.

Речь идет о неисполнении условий испытательного срока по делу о хищениях и отмывании денег, больше известному как дело «Ив Роше». Судебный приговор Навальному по данному делу уже состоялся: блогера тогда осудили на 3,6 года колонии с испытательным сроком в пять лет, в 2017 году испытательный срок продлили до 29 декабря 2020-ого, однако подсудимый неоднократно его нарушал. Согласно обвинению, блогер не выполнял условия условно-досрочного освобождения около 60 раз.

В ходе прений сторон прокурор поддержала представление ФСИН о замене условного срока на реальный. Она попросила суд отправить оппозиционного блогера в колонию общего режима на 3,5 года.

ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЗАЛА СУДА

Суд над Алексеем Навальным 2 февраля 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Корреспондент kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию из зала суда, где должно решиться, будет ли заменен условный срок Алексея Навального на реальный (подробности)

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