В США задержали шесть человек, которые изменили известную надпись Hollywood. Фото: Twitter gilly

Полиция США арестовала шесть человек, изменивших известную надпись Hollywood, которая уже давно стала символом Голливуда.

Утром 1 февраля они пробрались на территорию, где располагается памятный знак. Затем развесили на буквах W и D большие брезентовые полотна с изображением буквы B. Таким образом, надпись превратилась в HOLLYBOOB (намёк на женскую грудь). Фотографии измененной надписи мигом разлетелись по соцсетям.

Когда нарушители спускались обратно к шоссе Малхолланд Драйв, их уже ожидала полиция. Всего среди задержанных были пятеро мужчин и ода женщина.

В свое оправдание они сказали, что хотели таким образом привлечь внимание общественности к проблеме рака груди.

Какое именно наказание грозит нарушителям, пока неизвестно. Дело в том, что инцидент не может рассматриваться как акт вандализма, потому что надпись не была повреждена.

Скорее всего им предъявят обвинение в незаконном проникновения на частную территорию, а потом всех шестерых отпустят на свободу, пишет местное издание Los Angeles Times.