Навальный попросил освободить его в зале суда, напомнив о решении ЕСПЧ по делу «Ив Роше» Фото: REUTERS

Алексей Навальный в зале суд во вторник, 2 февраля, заявил, что его должны освободить, поскольку Европейский суд по правам человека в Страсбурге не усмотрел в его действиях по делу «Ив Роше» состава преступления. Блогер заявил, что не должен отбывать реальный срок по данному делу. Об этом передает специальный корреспондент kp.ru Александр Бойко из зала суда.

- Я не признаю представления ФСИН, оно не соответствует закону. Я требую немедленного освобождения. Меня судят по делу, по которому фактически я признан невиновным. Напоминаю, что по делу «Ив Роше» я обратился в ЕСПЧ, Страсбургский суд не усмотрел в моих действиях состава преступления. И РФ это решение косвенно признала, выплатив мне компенсацию, - сказал подсудимый.

В своем выступлении Алексей Навальный начал резко высказываться в адрес властей России, после чего судья сделала ему замечание и попросила выступать по существу дела.

Напомним, ранее в ходе слушания прокурор сообщила, что Навальный - единственный гражданин России, который второй раз получил в стране условную судимость. Несмотря на это, блогер несколько раз нарушил свои обязанности, демонстрируя свое неуважение к решению российского суда.

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