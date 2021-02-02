Из-за низких ставок по вкладам россияне забрали с депозитов 1,7 трлн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2020 году из-за снижения ставок по вкладам россияне забрали со счетов 1,68 трлн рублей. В настоящий момент по данным Центробанка максимальная ставка по 10 крупнейшим банкам, привлекающим наибольший объем депозитов, равна 4,48% годовых. То есть, очень близка к показателю инфляции – 4,9%.

Эксперты полагают, что депозиты продолжат терять свою привлекательность в наступившем году. Все больше людей будет выбирать фондовый рынок, а не сбережение в банке под проценты.

В банках вынуждены признать, что горизонты планирования сжимаются. Привлекать деньги клиентов становится все сложнее, так как россияне все чаще предпочитают держать сбережения «под рукой».

В Сбербанке отметили, что вместо депозитов предпочитают вкладывать деньги в ценные бумаги, золото, ПИФы и другие инструменты. А в Дом.рф рассказали, что растет объем средств на эскроу-счетах для приобретения недвижимости. Россияне считают покупку жилья оптимальным инструментом для сохранения средств.

- Вряд ли ситуация изменится в первом полугодии. Повышение ставок по вкладам не ожидается до 2022 года. После возможен небольшой рост на срочные вклады, что поспособствует перетоку части средств из иных инструментов, - поделился с "Известиями" замдиректора группы «Финансовые институты» S&P Global Ratings Роман Рыбалкин.