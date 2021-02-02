Iphone научился распознавать лицо в маске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Iphone решил главную проблему, с которой столкнулись пользователи во время пандемии коронавируса. Теперь смартфон научился распознавать лицо человека, даже если тот находится в маске или респираторе.

Новая функция появилась в iOS 14.5. Пользователи могут легко разблокировать свой телефон с Face ID благодаря часам Apple Watch. Для этого надо, чтобы Apple Watch находились на руки и были разблокированы. Тогда часы подадут тактильный сигнал, что Iphone перешел на рабочий стол.

Такая функция доступна только для разблокировки смартфона. То есть при автозаполнении паролей в App Store, iTunes и Safari нужно будет ввести код-пароль от Iphone.

Но воспользоваться новой опцией пользователи пока не смогут. Публичные версии операционных систем iOS 14.5 и iPadOS 14.5 еще недоступны.

Интересно, что похожая функция уже давно есть в Android. Она используется для разблокировки по Bluetooth, когда устройство подключено к фитнес-браслету или умным часам.

Напомним, в октября 2020 года в продажу поступил новый Iphone 12, который поддерживает беспроводную сеть 5G. Глава Apple Тим Кук назвал новую технологию началом новой технологической эры. При этом скорость беспроводной сети зависит от оператора и региона.