Доступ на Красную площадь в Москве ограничили Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Доступ на Красную площадь в российской столице ограничили с вечера понедельника. Об этом вечером во вторник, 2 февраля, сообщили представители Федеральной службы охраны.

- Красная площадь в Москве закрыта для посещения, она была закрыта еще днем ранее, - сообщили в службе охраны в интервью изданию РИА новости.

Отмечается, что доступ на главную площадь российской столицы был ограничен по решению правоохранительных органов города.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, сегодня в Мосгорсуде состоятся слушания по делу Алексея Навального, в ходе которого будет рассмотрен вопрос о замене условного срока на реальный. Еще утром сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек у метро Преображенская площадь и по пути к Мосгорсуду, после этого протестующих сторонников Навального на улицах не наблюдалось.