Защита Навального обжалует решение суда Фото: REUTERS

Сторона защиты оппозиционного блогера Алексея Навального обжалует решение суда заменить ему условный срок наказания на реальный по делу «Ив Роше». Об этом во вторник, 2 февраля, сообщила адвокат осужденного Ольга Михайлова.

- Конечно, мы будем обжаловать это решение, - сказала правозащитник в интервью агентству ТАСС.

Напомним, сегодня в Мосгорсуде прошли слушания по делу Алексея Навального. Суд удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил условный срок оппозиционера на 3,5 года по делу «Ив Роше» на реальный в колонии общего режима.

В общей сложности Навальному, по предварительным данным, предстоит отбыть около двух с половиной лет заключения с учетом того, что судья зачла в наказание время под домашним арестом. Обвиненный останется в следственного изоляторе до вступления в силу решения о назначении реального срока.